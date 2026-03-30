きのう夕方、山形県酒田市の酒田港で海に人が浮いているのが見つかりました。浮いていたのは山形市に住む７５歳の女性とみられ、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。 【写真を見る】酒田港で海に浮いている人を発見75歳女性の死亡確認マイナンバーカードで身元がわかる「水路に人が」と110番通報（山形） 酒田海上保安部によりますと、きのう午後４時５０分すぎ、酒田市船場町にある「海洋