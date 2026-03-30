「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を記念し、福島県酒造協同組合が2026年4月1日からオリジナルカップ酒を4種類販売。人気漫画『もやしもん+』とコラボした限定デザインのカップも登場する。福島県で観光キャンペーンが開催！県内の酒蔵が仕込んだカップ酒とは「ふくしまデスティネーションキャンペーン」は、JRグループと県・市町村・地元の観光事業者などが一体となって、地域の魅力を発信する観光キャンペーンで、20