けさ、山形県天童市の住宅で火災がありこの家に住む７０代の夫婦が病院に運ばれました。命に別状はないということです。 【写真を見る】「黒煙が出ている」天童市の住宅で火災70代夫婦を病院に搬送（山形） 消防などによりますときょう午前６時半ごろ、天童市長岡で「一般住宅の１階から黒煙が出ている」などと１１９番通報がありました。 火が出ていたのは７０代の夫婦が住む住宅で、およそ１時間半後に消し止められました。