27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、遺族が殺人罪で起訴された安福久美子被告（69）を相手取り、損害賠償を求めて提訴しました。 【写真を見る】名古屋･西区の主婦殺害事件 遺族が安福久美子被告を民事提訴 民法では20年で損害賠償請求の権利なくなるが…｢正義に反する｣ （高羽悟さん）「ぜひ良い判決を勝ち取って、私たちと同じように20年経っても損害賠償の提訴ができるような道筋をつけたい」 1999年名古屋市西