野沢温泉の開湯は奈良時代に遡ると伝えられ、古くから名湯として知られてきました。最大の特徴は、村内に点在する13軒の「外湯（共同浴場）」です。これらは江戸時代から続く「湯仲間」という制度によって、地域住民の共有財産として大切に維持されており、観光客もマナーを守ればその恩恵にあずかることができます。今日においても、湯気があがる石畳の坂道や、源泉で地元の人が野菜を茹でる光景など、日本の原風景とも言える温か