Hey! Say! JUMPの高木雄也さん（※「高」ははしごだか）は3月29日、自身のInstagramを更新。同グループメンバーの山田涼介さんとのツーショットを公開しました。【写真】高木雄也＆山田涼介のツーショット「きゃー！ハピネスレベル上昇!!」高木さんは「ちょいちょいちょーい！！今日も楽屋戻ったら好きな人いた」とつづり、自身が主役を務める舞台『ジン・ロック・ライム』の楽屋ショットを2枚載せています。山田さんとのツーシ