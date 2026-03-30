タレントの中川翔子さんは3月29日、自身のInstagramを更新。“先輩ママ”たちと初めてのママ会ランチを楽しんだことを報告しました。【写真】中川翔子の初ママ会ショット「ママ友と話すのが1番楽しいですよね！」中川さんは「初めての、ママ会！ひるおびノラさんに誘っていただき楽しみにしてたランチ会！先輩ママにいろいろ教えてもらえて大丈夫だよ！と言ってもらえると魔法みたい！元気になりましたつぎは双子も連れて行