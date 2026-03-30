All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「4月公開の邦画で『期待している主演俳優』」ランキングを紹介します。【5位までのランキング結果を見る】2位：綾瀬はるか（人はなぜラブレターを書くのか）／71票2位に入ったのは、綾瀬はるかさんでした。大河ドラマからアクション映画、純愛ものまで幅広い役柄をこな