◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)岡本和真選手がメジャー3戦目で初本塁打。岡本選手の順応の仕方にシュナイダー監督は喜びました。「すごいスイングでしたね。打球速度110マイル(約177キロ)で逆方向、本当に印象的でした。今ちょうどビールシャワーを浴びているところですよ、ここ2〜3日で2回目か3回目ですね。最初の一本が出たのは大きいですし、反応も素晴らしかった。これから初めて