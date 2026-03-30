お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕さん（48）が、3月31日をもって所属する吉本興業とのマネジメント契約を終了することが30日、発表されました。事務所の発表文では「弊社所属 ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりましたのでご報告いたします」とし、「今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マ