熊本県天草地方では、はやくも早期米の田植えが始まりました。 【写真を見る】「早期米」熊本・天草市で苗植え水不足から雨予報の一週間 根が張るまで水管理が重要に 天草市河浦町の水田では「農事組合法人 一町田下」の生産組合の人たちがコシヒカリの苗を植えつけました。 苗は3月2日に種まきをしてビニールハウスの中で約1か月間、育苗されていたもので、長さは20センチほど。 今年は気温が高く、苗の成長に適した