熊本市と大分市を結ぶ計画の「中九州横断道路」について、国土交通省は一部区間の有料化に向けた手続きに着手します。 中九州横断道路は、熊本市と大分市を結ぶ計画で、全長約120キロの自動車専用道路です。 国交省は、このうち熊本市の下硯川ICと大津町の大津西ICの間の17.7キロについて、来年度の有料道路事業導入に向けた手続きに着手します。 県によりますと、有料化した場合、通常の公共事業で実施するよりも予算が増えて