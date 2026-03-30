中東情勢の緊迫を受け、週明け３０日の東京株式市場では、日経平均株価（２２５種）が一時、前週末終値に比べ２８００円超下落した。午前の終値は、２４３６円９４銭安の５万９３６円１３銭だった。中東情勢を受け、原油高騰によるインフレ（物価上昇）と景気悪化の懸念が強まり、東証プライム銘柄の９割超が下落している。インフレ懸念は債券市場にも影響している。３０日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新