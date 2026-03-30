◇スーパーバンタム級武居由樹(大橋)＜8回戦＞ワン・デカン(中国)（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のビッグマッチが行われる5月2日の東京ドーム興行で、約7カ月半ぶりの再起戦に臨む前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO1敗）が30日、横浜市内のホテルで会見した。武居は昨年9月、3度目の防衛戦でク