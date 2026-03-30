「バイアス」をあぶり出す名著、四作品を読み解く ネットやSNSで情報を得ることが多くなったいま、私たちはメディアというものをどのように見て、感じているでしょうか。『別冊NHK100分de名著メディアと私たち』は、2018年に放送され、大きな反響を呼んだ「100分deメディア論」を書籍化した一冊です。本書では、リップマン『世論』、サイード『イスラム報道』、山本七平『「空気」の研究』、オーウェル『一九八四年