映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、邦訳版で上下巻に分かれるアンディ・ウィアーの同名小説を映画化したものだ。完成版の上映時間は2時間36分にまとまっているが、やはり当初はかなりの長尺だったという。監督フィル・ロード＆クリス・ミラーが、初期段階のテスト試写について振り返った。 に登場したロード＆ミラーによると、最初の正式なテスト試写は好感触だったという。一方、