フリーランスとしての月収が8～10万円程度まで落ち込み、子どもを育てる親にとって生活維持が難しい状況であっても、「フリーランスだから生活保護は無理なのでは？」といった不安を感じる人は少なくないでしょう。 本記事では、生活保護制度の仕組みと受給の条件、そしてフリーランス特有の注意点を解説します。 フリーランスでも生活保護の対象になる？ 結論からいえば、フリӦ