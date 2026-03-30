『デッドプール』シリーズのライアン・レイノルズと『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモア共演によるR指定コメディ映画『Animal Friends（原題）』の米国公開が2027年1月22日公開となることが分かった。米などが報じている。 実写アニメーション映画となる本作は、 かつての故郷である牧場を探すため、2匹の逃亡中の動物たちがアメリカ横断の冒険に出る物語。 小さなナルシストのポニー（声