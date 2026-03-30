女優イ・ユビが、東京の街並みを舞台に幻想的なビジュアルを披露した。3月30日、ファッション誌『MAPS』は、イ・ユビの撮影カットを公開した。【写真イ・ユビ、東京に君臨！日本・東京で行われた今回の撮影では、イ・ユビが持つ繊細な表情と洗練されたムードがより鮮明に描き出された。公開されたカットでは、イ・ユビの「見慣れた姿」と「新しい一面」が交差する瞬間をアーティスティックにキャッチ。東京の街並みが持つアナログ