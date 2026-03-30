韓国の有名映画翻訳家ファン・ソッキ氏に性犯罪疑惑が浮上した。韓国メディア『Dispatch』は3月30日、ファン・ソッキ氏の過去性犯罪の疑いについて報じた。【写真】翻訳家を見下した？ファンを利用して“タダ”で字幕を求めた女優に批判の声報道によると、ファン氏は2005年、通行人の女性に対してわいせつ行為および暴行を働いたという。当時、ファン氏は江原（カンウォン）特別自治道・春川（チュンチョン）市の路上で、通行人の