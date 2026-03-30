エムピーキッチンホールディングスが運営する「つけ麺専門店 三田製麺所」は4月2日から、期間限定で「帰ってきた 背脂つけ麺」を全店で再販売する。同商品は、“背徳系・ガッツリ系”メニューとして人気を集め、約2年ぶりに2月1日から復活販売されていた一杯。販売終了後も再販を望む声が多数寄せられたことを受け、今回あらためて再登場することとなった。販売期間は5月31日までを予定しているが、在庫がなくなり次第終了となるた