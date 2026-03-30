背の高さをコンプレックスだと感じている女性も多いと思います。でも、背が高い女性しか男性に見せることができない魅力がたくさんあることをご存じでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんなときに「背が高い女性がいとおしく見えるのか」を教えていただきました。【１】バレーボール選手のように見えるのに、意外と運動オンチだと知ったとき「運動神経が良かったら完ぺきすぎて引くかも」（１０代男性）とい