サッカー・女子の「2025/26 SOMPO WEリーグ」は、29日、第17節の2試合が行われ、INAC神戸レオネッサはホームのノエビアスタジアム神戸（神戸市兵庫区）でジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。エースFW吉田莉胡選手や、なでしこジャパン（日本女子代表）MF成宮唯選手らのゴールで4-0と快勝し、首位をキープした。今季のリーグ戦は残り5試合。WEリーグがスタートした2021-22シーズン以来となる女王の座奪還に向け、IN