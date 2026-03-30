【東京マルイ再販情報：3月18日分】 東京マルイは、ガスブローバック「M1911A1コルトガバメント」を3月18日に再販した。価格は20,680円。 本商品は、1911年にアメリカ軍制式採用となったコルト社のM1911A1をガスブローバックとして再現したもの。実物のパーカライズド仕上げを彷彿とさせるフレームとスライドのブラスト仕上げ、念入りに処理したパーティングライン、打刻方式