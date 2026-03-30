【SparkBlocks（スパークブロックス）】 クラウドファンディング実施期間：2026年3月26日～5月21日 きびだんごは、カナダ発の次世代STEM教育おもちゃ「SparkBlocks（スパークブロックス）」のクラウドファンディングプロジェクトを、同社が運営するプラットフォーム「Kibidango」にて5月21日まで実施している。 SparkBlocksは、ブロック同士をはめていくだけで、作品