【M1100 BV】 3月18日 再販 価格：41,580円 マルゼン、ガスブローバック「M1100 BV」を3月18日に再販した。価格は41,580円。 本商品は、米国のオートローダー・ショットガン（自動で装填/排莢を行なう散弾銃）の分野でポピュラーな「レミントン・モデル1100」を、同社の装填/排莢を楽しめる「ライブシェル」シリーズより再現したもの。