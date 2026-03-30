日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「乙鳥」はなんて読む？「乙女」の「乙」に「鳥」と書くと、身近な鳥の異名になります。春になるとよく見かける鳥ですが、なんと読むかわかりますか？ヒントは、軒下に巣を作る鳥です。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正