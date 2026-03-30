Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ（静岡第一テレビ）は夕方情報バラエティー「まるごと」が、２０２５年の年度視聴率 個人５・８％（コア３・６%）で同時間帯トップとなったことを発表した。年度視聴率での同時間帯トップは２４年に続き２年連続となり、年間・年度ともに２年連続で首位を維持した。２５年は、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が出演する人気コーナー「ペコリーノ」が放送開始10周年。これを記念し、12月には特別企画として「