明日31日(火)は全国の広い範囲で気圧が大きく低下するでしょう。明後日以降も気圧の上下が大きくなりそうです。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。明日31日(火)は気圧が急低下明日31日(火)は、前線を伴った低気圧が発達しながら、日本列島を横断するでしょう。九州から東北の広い範囲で雨が降り、非常に激しい雨や雷雨になる所もありそうです。気圧は全国的に低下し、特に低気圧の中心が接近するタイミングが気