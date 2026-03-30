歌手の中島美嘉がライブ参戦を報告した。２９日にインスタグラムで「先日またちゃんみなさんライブ参戦全て最高でした毎回行きたい！」とつづり、歌手・ちゃんみなとの２ショットをアップした。続けて「そして女性の憧れ＠ａｋｏａｋｏｔａｎａｋａアコちゃんビックリするくらいたまたまバッタリ会う事が多くて予約して行ったご飯屋さんに偶然まさかの隣同士だったり、笑」とスタイリストの田中杏子と遭遇したことを明