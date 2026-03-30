黒崎バイパス「黒崎西ランプ」の様子。2026年2月時点。 黒崎西ランプが2027年に開通予定！ 黒崎バイパスの平面図 「黒崎バイパス」は、福岡県北九州市八幡東区～八幡西区を結ぶ延長約5.8kmの自動車専用道路。慢性的に渋滞が発生する国道3号のバイパスとして整備が進められてきた。全線が高架構造の片側2車線で、信号のないスムーズな走行が可能だ。2023年には、黒崎バイパス両端に位置する「春の町ランプ」と「陣