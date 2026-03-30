静岡市の日本平動物園はＧＷ期間中、周辺道路の渋滞を緩和するため2026年も駐車場を予約制にすると発表しました。静岡市によりますと日本平動物園はＧＷ期間にあたる5月2日～5日の4日間、午前8時から午後1時まで駐車場を予約制にするということです。駐車場の予約制は、2025年周辺道路の渋滞緩和のため初めて導入され、2026年で2年目となります。駐車場の予約は、午前7時半から午前11時半まで1時間ごとに入庫時間帯を設定し