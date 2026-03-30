日曜劇場「リブート」（TBS系）の第10話（最終話）が、29日に放送された。本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。（＊以下、ネタバレあり）冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運はもはや尽きたかに思われた。その