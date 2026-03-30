【新華社ウルムチ3月30日】中国新疆ウイグル自治区では雪解けが進み、大地がよみがえる季節を迎えた。天山山脈の南北に広がる農地では春の種まきが着々と進み、スマート農業機械が野を駆ける。優良品種と栽培技術の組み合わせが現場に根付き、新技術・新機材・新農業モデルが広く普及したことで、自治区の現代農業の基盤は一層確かなものになっている。（記者/丁磊）