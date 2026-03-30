声優・上坂すみれが29日、自身のXを更新し、プロレス衣装の写真を投稿。「サーベルタイガーな装い…！」とおへそも見せており、ネット上で話題になっている。なお上坂は同日、東京・両国国技館で行われた「GRAND PRINCESS '26」のプロレスデビュー戦でアイアンマンヘビーメタル級王座を奪取している。【写真】おへそ丸見え！試合で表情崩壊…プロレス衣装の上坂すみれ上坂のプロレス参戦経緯は、昨年4月20日、DDTプロレスの神