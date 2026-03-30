ホテルグランヴィア大阪の最上階27階には、高品質客室階｢グランヴィアフロア｣があります。グランヴィアフロアに宿泊した人だけの専用ラウンジ｢グランヴィアラウンジ｣では、フードやフードに合わせた充実のドリンクがいただけます。特別な滞在時間を過ごすことができる｢グランヴィアフロア｣を取材してきましたので、さっそく紹介します。 最上階27階の｢グランヴィアフロア｣ ｢グランヴィアフロア｣は、ホテルグランヴ