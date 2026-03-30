千葉ロッテマリーンズは5月1日西武戦（ZOZOマリンスタジアム）にYouTuberアイドルグループのリアルピースが来場すると発表した。4月29、30日の楽天戦、5月1〜3日の西武戦は選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、来場者がゴールデンウィークを一日通して楽しめる様々なイベントを開催。5月1日はリアルピースが来場し、試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。球団を通じて「リ