埼玉県飯能市で2022年、親子3人を殺害したとして殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告（43）について、さいたま地検は30日、無期懲役とした一審さいたま地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。「判決内容には事実誤認などがあると判断した」としている。一審で検察側は死刑を求刑していた。被告は既に控訴している。判決などによると、飯能市の住宅で22年12月25日、住人の米国籍ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさ