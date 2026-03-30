神奈川・横浜市にある無人スイーツ販売店で、商品を袋いっぱいに詰め込んで持ち去る男がカメラに捉えられた。盗まれたのはSNSでも話題の人気商品で、被害額は1日の売り上げに匹敵…。警察が窃盗事件として捜査している。人気スイーツを袋いっぱい詰め込む窃盗男神奈川・横浜市で19日午前3時40分頃に撮影されたのは、あふれんばかりの商品を袋に詰め込む男の姿だ。人気の品薄商品ばかりを狙った“スイーツドロボー”の瞬間だった。