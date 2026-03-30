「ちょっと上着を掛けたい」「子どもの荷物をまとめたい」そんなとき、置き場所に困ることってありませんか？わが家でも子どもが帰宅後に放置したバッグや帽子、上着が玄関やリビングに散らかりがちで、毎日プチストレスになっていました。そこで見つけたのが、ニトリの「高さが調節できるドアハンガー」。ドアに引っ掛けるだけで収納スペースが増やせるというアイテムです。今回は実際に使ってみて、使い勝手や気になる点をチェッ