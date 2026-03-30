トヨタ「新型アルファード」まもなく登場か!?トヨタ「アルファード」は、圧倒的な存在感と豪華な内装、そして優れたリセールバリューを武器に、高級ミニバンの頂点に君臨しており、今や「成功者の象徴」として支持を集める存在となりました。常に高い需要に対して供給が追いつかない状況が続いていますが、そんななか、さらなる進化を遂げるという情報が入ってきました。【画像】超カッコいい！ これが「最新アルファード」で