私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリの優しさに惹かれてプロポーズを受け入れました。その後、息子のケント（小3）と娘のヒナタ（小1）が生まれ、今は4人家族として暮らしています。しかし……最近のタカノリは、私や子どもたちに対してとても冷たいのです。子どもたちが話しかけても面倒くさそうにして、現実逃避するかのようにスマホから目を離しません。私はその変わりように言い知れぬ不安を感じ