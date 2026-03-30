福岡県筑後地域消防指令センターによると、30日午前10時51分ごろ、久留米市三潴町玉満（目標:筑後川土地改良区三潴分室農業資料南側）で建物火災が発生した。同11時10分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。