県議会は最終本会議を開き、中尾 正英総務部長を副知事に起用する人事案などに同意しました。 本会議では、2023年4月に就任した浦 真樹副知事が退任し、後任に中尾 正英総務部長を起用する人事案などが追加提案されました。 浦副知事は任期が1年残っていましたが退任は「一身上の都合」としています。 採決ではこの人事案に同意したほか、 公立小学校の給食無償化に向けた、補助費約35億6900万円などを盛り込んだ、