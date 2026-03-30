春らしいおだやかな陽気が続く中、広島市内でも桜の花が見頃を迎えています。■宮脇アナ リポート「これが今の広島市内の桜です。きれいに咲き誇っています。」広島市の平和公園では、元安川沿いの桜が見頃を迎えています。広島市中区の午前11時の気温は19.8℃。あたたかな日差しのもと、観光客らが多く訪れ、写真を撮るなどしてこの時期ならではの風景を楽しんでいました。■訪れた人「ほぼ満開ですね。」■訪れた人「