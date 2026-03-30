旧暦の桃の節句に向け、県北の住宅では、ひな人形の代わりに三次人形が飾られています。三次市君田町の田中さん宅では、45体の人形を蔵から取り出し、七段飾りに並べました。三次地方では、子どもの誕生祝いに三次人形を贈る風習があり、田中さんの人形も親戚から贈られたものだといいます。■田中千睦さん「毎年なんですが、新鮮な気持ちで（人形を）出しております。これをずっと受け継いでいきたいと思っている。」人形は