＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞大会はトータル28アンダーを記録したキム・ヒョージュ（韓国）の連覇＆2週連続優勝という結果で幕を閉じた。この勝利で、優勝賞金33万7500ドル（約5366万円）を獲得。先週の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」で獲得した45万ドル（約7155万円）を合わせ、実に2週間で約1億2521万円の荒稼ぎだ。【連続写真】安定感マシマシ！ 勝みな