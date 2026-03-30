地元でとれた野菜の消費拡大を目指して、島原市で収穫や調理などの体験イベントが開かれました。 収穫体験に参加したのは島原市の三会小学校の3年生など約70人です。 野菜の消費拡大を目指す、食品メーカー、味の素が県やスーパー大手のエレナなどと共同で取り組むプロジェクト「ラブベジ」の一環で行われました。 児童らは去年11月に種をまいたダイコンを収穫しました。 （児童） 「こん