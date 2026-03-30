国内女子ツアー第4戦「アクサレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】永峰の奮闘で涙を流す大山志保今大会で地元優勝を達成した永峰咲希が賞金1800万円を獲得。今季通算を2136万9528円として、25人抜きとなる4位に浮上した。菅楓華は単独3位の賞金700万円を加算。わずか4試合で7524万2266円を稼ぎ出し、ランキング1位をキープしている。2位以下は佐久間朱莉（5726万3626円）、古江彩佳（2207万9400円）、