2007年6月の設立から“原宿から世界へ”というビジョンのもと、きゃりーぱみゅぱみゅや新しい学校のリーダーズといったアーティストやモデルのマネージメント、イベントの企画・運営など、日本のポップカルチャーを牽引してきたアソビシステム。近年では、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の各グループがSNSでのバズをきっかけにブレイクし、昨年末の『NHK紅白歌合戦』にはFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEの2組が初出場、今年2月